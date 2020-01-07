Cim-Bom’da 33 yaşındaki futbolcu konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Babel ve menajeri bir kulüple anlaştıklarını, izin verilmesi halinde kiralık olarak gideceklerini yönetime iletirken teknik direktör Fatih Terim beklentilerine yanıt vermeyen tecrübeli oyuncunun transferine yeşil ışık yaktı.

Bir kulüple anlaştıklarını kulübe iletti!

Babel ve menajeri bir kulüple anlaştıklarını ve izin verilmesi halinde kiralık olarak gideceklerini sarı-kırmızılılara iletti.

Onyekuru ve Sekidika gelince...

Takımı hızlandırmak isteyen Teknik Direktör Fatih Terim de beklentilere yanıt veremeyen tecrübeli futbolcunun gidişine yeşil ışık yaktı. Onyekuru’nun ardından Sekidika transferleriyle beraber Babel’in şans bulamayacağı için ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray Babel’in kiralık olarak gitmesiyle hem ikinci yarı için ödeyeceği rakamdan kurtulacak hem de az da olsa bir para kasasına girecek. Bu da yaklaşık 1.5 milyon euro anlamına geliyor.

Cim-Bom’un bu sezonki transferi Ryan Babel ligin ilk yarısında pes etti, pes dedirtti.Teknik direktör Fatih Terim’in en güvendiği isimler arasında yer alan Hollandalı oyuncuyla yolların her an ayrılabileceği ifade edildi. Sadece futbolu değil, özel yaşamıyla da gündeme gelen Babel, bu sezon ligde 15 karşılaşmada görev yaptı ve 5 gol, bir asiste imza attı. (Skorer)

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