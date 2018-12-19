Galatasaray’dan Babel operasyonu... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim’in talebi üzerine Hollandalı yıldızı gündemine aldı.

31 yaşındaki futbolcunun menaceri Winnie Haatrecht, Hollanda basınına verdiği röportajda, “Beşiktaş ile anlaşamadık. Büyük ihtimalle sezon sonu ayrılacağız. Artık gelecek tekliflere açığız. Beşiktaş şapkadan tavşan çıkartmadığı sürece anlaşmamız zor görünüyor” ifadelerini kullandı. Bu sözler, Galatasaray’ın ilgisini güçlendiren detaylardan birisi oldu.

Ya sezon sonu yada Ocak’ta

Beşiktaş, yıllık 2.1 milyon Euro’ya oynayan Babel’e aynı şartlarda 2+1 yıllık kontrat önerdi. Tecrübeli futbolcu ise 3 milyon Euro artı 500 bin Euro imza parası üzerinden 3 senelik mukavele istiyor.

Galatasaray’ın, Ocak ayında Babel’le anlaşıp sezon sonunda renklerine bağlama hakkı var. Ancak Beşiktaş ile Babel’in yolları önümüzdeki günlerde ayrılırsa, Sarı-Kırmızılılar bu transferi devre arasında da bitirebilir.