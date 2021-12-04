Sezon başında transfer edilen Aytaç Kara en son ligin 6. haftasında oynanan Kayserispor karşılaşmasında 21 kişilik kadrosuna alınmıştı. Aytaç, Altay mücadelesiyle birlikte 8 maç sonra kadroya alındı.
Galatasaray , Altay karşısına; Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed 11’i ile çıktı.
Yedeklerde İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Ryan Babel, Oğulcan Çağlayan, Olimpiu Morutan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç ve Mbaye Diagne bekledi.