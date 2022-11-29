Galatasaray 'da sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan yıldız futbolcu hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı takımda Okan Buruk'un da artık kadroda istemediği yıldız futbolcu için kulübe resmi teklif geldi. İşte detaylar...





Yeni sezona Okan Buruk'la başlayan Galatasaray, ligde son 3 maçta 11 gol atarak 9 puan topladı ve lider Fenerbahçe ile puan farkını 2'ye indirdi. Yaz transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız katan Galatasaray adından söz ettirmeyi başarmıştı. Sezona tutuk başlasa da son maçlarda gösterdiği performansla taraftarından alkış aldı. Son 3 maçını kazanan sarı kırmızılı takım bu maçlarda Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir gibi 3 zorlu rakibi mağlup etti. Başakşehir'i ise 7-0'lık tarihi bir skorla yenmişti.

KAMP PROGRAMI BELLİ OLDU

Galatasaray'ın Antalya'da yapacağı kamp programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 2 hazırlık maçı oynayacak. Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Antalya kamp programının detayları belli oldu. 8-16 Aralık Antalya'da kamp gerçekleştirecek olan Sarı-kırmızılılar, 10 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü ise saat 17.00'de Fransa'nın Toulouse takımıyla mücadele edecek.

MUSTAFA CENGİZ'i ANMA MESAJI

Galatasaray, vefatının birinci yılında pazar günü kabri başında anılan rahmetli başkan Mustafa Cengiz için bir mesaj yayınladı. Sarı- Kırmızılılar'ın anma mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Mustafa Cengiz'i vefatının 1. yıl dönümünde saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" denildi.

FLORYA'DA YENİ GOLCÜ

Galatasaray'ın yakın zamanda profesyonel sözleşme imzaladığı 17 yaşındaki golcüsü Baran Demiroğlu da A Takım'ın gerçekleştirdiği idmanda takımla beraber çalıştı. Galatasaray U19 takımı forması giyen genç golcü bu sezon U19 Ligi'nde 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekmişti. Öte yandan U17 takımında forma giyen Berk Kızıldemir de bu arada A takımla çalışmalara katılıyor.

G.SARAY'DA OLİVEİRA ŞOKU

30 yaşındaki orta sahanın sağ ayak bileğinde yırtık tespit edildi. Aslan, En az 1 ay forma giyemeyecek olan oyuncuyu, F.Bahçe derbisine yetiştirebilmek için yoğun bir tedavi uygulayacak.

İLK AYRILIK NETLEŞİYOR

Ara transfer döneminde kadrosunu daha da güçlendirmek isteyen Cimbom'da aynı zamanda yolların ayrılacağı oyuncular da netleşiyor. Bunlardan bir tanesi de Haris Seferovic.





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SEFEROVİC İÇİN TEKLİF GELDİ

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın ocak ayında yollarını ayırmak istediği forveti Haris Seferovic, Katar'da İsviçre için ter döküyor. Dünya Kupası'nda piyasa yapması beklenen golcü futbolcuya ilk teklif ülkesinden geldi. İsviçre'de şampiyonluğa oynayan lig ikincisi Servette, deneyimli forveti transfer etmek istiyor. Servette Sportif Direktörü Philippe Senderos, İstanbul'a gelerek oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Senderos, pazar akşamı Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki basketbol maçını da yerinde takip etti.

21 MAÇ OPSİYONU

Benfica'dan kiralık gelen Seferovic'in sözleşmesinde 21 maç ilk 11 çıkmasına bağlı opsiyon bulunuyor. İcardi ve Gomis'in arkasında 3. tercih konumuna düşen 30 yaşındaki oyuncu, forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray'ın ocak ayında göndermek istediği İsviçreli forveti, Servette kulübü almak için hamle yaptı. İsviçre ekibi yönetimle pazarlık için masaya oturacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla ligde 8 maça çıkan Seferovic henüz gol ve asist katkısı yapamadı. Türkiye Kupası'nda 2 maçta 2 gol atan Seferovic beklentilerin altında kaldı. Sezon sonuna kadar Galatasaray ile sözleşmesi olan oyuncunun piyasa değeri ise 6 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.











