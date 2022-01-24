Aslan'da sezon başında Portekiz'den kiralık olarak getirilen Gustavo Assuncao, takımına geri gönderilirken, sıra Ryan Babel'e geldi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcu için ABD'den taliplerin olduğu belirtildi.

Cim Bom'un, 35 yaşındaki sol kanat oyuncusunun satışından ise 500 bin Euro civarında gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.