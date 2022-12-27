Sezon başında büyük bir yapılanmaya giden Galatasaray , bu doğrultuda birçok yıldızı ismi kadrosuna kattı. Geçen sezon büyük bir hüsran yaşayan sarı - kırmızılılar bu sezon mutlak şampiyonluğu hedeflerken, tüm oyunculardan verim almak istiyor.





İSİMLER BELİRLENİYOR

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken, Galatasaray bazı isimlerle de yol ayrımına geldi. Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetimi, takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye başladı.

YOLLAR AYRILIYOR

Bunlardan biri de İsviçreli golcü Haris Seferovic... Sarı - kırmızılılar Benfica'dan kiralık olarak transfer ettiği İsviçreli yıldızı, isterse 2,5 milyon Euro bedel karşılığında kadrosuna katabilir.

HAZIRLIK MAÇLARINDA MUHTEŞEMDİ

30 yaşındaki oyuncu, sezon öncesi hazırlık maçlarında gösterdiği performansla adeta; "Galatasaray'ın bir numaralı golcüsü benim" mesajı vermişti.





Sarı - kırmızılıların Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçta ve Salernitana ile 1-1 tamamlanan karşılaşmada birer gol atan Seferovic, 2-1 kazanılan Fiorentina mücadelesinde de yaptığı iki asistle dikkatleri üzerine çekmişti.

OKAN BURUK ŞANS VERDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Haris Seferovic'e lige başlarken ilk 11'de şans verdi.

Antalyaspor, Giresunspor, Ümraniyespor ve Trabzonspor maçlarına ilk 11'de sahaya çıkan Seferovic, skora katkı yapamazken, performans olarak da beklentilerin altında kaldı.

Giderek performansı düşen Seferovic, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis'ten sonra üçüncü alternatif durumuna düştü.





İTALYAN BASININDAN SÜRPRİZ İDDİA

İtalyan Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Haris Seferovic'in Türkiye macerası erken sona erecek. Kulüp devre arası transfer döneminde Seferovic ile yollarını ayırabilir ve yıldız isim Benfica'ya geri dönebilir ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, Seferovic'in Galatasaray'da iz bırakamadığı ve Teknik Direktör Okan Buruk'u ikna edemediği ifadeleri de kullanıldı.

GALATASARAY FORVET TRANSFERİ İSTİYOR

Seferovic'in ayrılmasının ardından sarı - kırmızılılar bu bölgeye bir takviye yapmak istiyor. Yine İtalyan basınında yer alan habere göre ise Galatasaray, Inter'in Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile ilgileniyor.

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Inter'de devam etmek isteyen yıldız oyuncuya, ABD ve Arap ülkelerinden çok daha iyi sözleşmeler teklif edildiği iddia edildi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız ismin, yakın zamanda geleceğiyle ilgili bir karar vermesi bekleniyor.