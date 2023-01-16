MENÜ

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Kiralık gönderildi

Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı. 26 yaşındaki oyuncu İstanbul ekibine kiralandı. İşte detaylar

16 Ocak 2023, Pazartesi 12:57 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Kiralık gönderildi

Devre arası transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi transfer açıklamaları da üst üste gelmeye başladı. Galatasaray ilk ayrılığı Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderdi.


İlgili Haberler
Uğur Çiftçi transferinde kriz! Biletini iptal etti

Süper Lig 'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Takıma katılacak yeni isimler olacağı gibi, ayrılacak isimler de olacak. Öte yandan Galatasaray'ın kiradaki isimleriyle ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu.

İlgili Haberler
Galatasaray'dan olay hamle! Yeni golcü belli oldu, iki yıldıza 'kulüp bul' dendi

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Sarı - kırmızılıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

İlgili Haberler
Galatasaray'da Erden Timur-Okan Buruk zirvesi! Kritik transfer isteği

Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Mauro Icardi'nin PSG Formasıyla En İyi Anları

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...