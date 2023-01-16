Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı: Kiralık gönderildi

Devre arası transfer döneminin açılmasıyla birlikte resmi transfer açıklamaları da üst üste gelmeye başladı. Galatasaray ilk ayrılığı Kamu Aydınlatma Platformu'na gönderdi.





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Süper Lig 'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor. Takıma katılacak yeni isimler olacağı gibi, ayrılacak isimler de olacak. Öte yandan Galatasaray'ın kiradaki isimleriyle ilgili de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Sezon başında Süper Lig ekibi Giresunspor'a kiralık olarak gönderilen Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu.

GALATASARAY RESMEN AÇIKLADI

Sarı - kırmızılıların resmi internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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