2022 Dünya Kupası arasına girerken yakaladığı formu ara sonrasında da sürdürmek isteyen Galatasaray , ara transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor. Gelecek isimler için çalışmalar sürerken gidecek isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor.

Florya'da yüzler gülüyor

Galatasaray, kupada yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Ankara Keçiörengücü ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla sürdürdü. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi. Sergio Oliveira'nın, antrenmanın tamamında takımla çalışması teknik ekipte büyük sevinç yarattı. Galatasaray, bugün saat 18.00'de yapacağı basına kapalı antrenmanla, kupa maçı hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

Oliveira sevinci

Sergio Oliveira'nın antrenmanın tamamında takımla çalışması sevinç yarattı.

Müthiş 4'lüden özel kare

Seferovic, Oliveira, Torreira ve Mata dünkü idmanda bu pozu verirken, kulüp fotoğrafı eski bir müzik grubu olan "Backstreet Boys" etiketiyle paylaştı.

Oğlu fotoğraf çekti

Maçlara da gelen Ali Yiğit Buruk, idmanda objektifin başına geçti.

Babası poz verdi

Ali Yiğit ilk olarak babası Okan Buruk'un fotoğrafını çekti.

Rashica'nın da idolü Ronaldo

Cim Bom forması giyen birçok genç oyuncunun yakın zamanda verdiği röportajlarda olduğu gibi, Milot Rashica da idolünün Cristiano Ronaldo olduğunu söyledi.

Portekizli süperstarla aynı mevkide oynadıklarını hatırlatan Kosovalı kanat oyuncusu, "Çocukluğumdan beri onu takip ediyorum. İkimizin de sağ ayağı çok güçlü" dedi.

Tüm yıldızlara kapılar kapandı

Sarı-Kırmızılı ekipte Nelsson ve Boey başta olmak üzere birçok genç oyuncuya Avrupa kulüplerinin ciddi ilgisi var. Galatasaray Yönetimi ise teknik direktör Okan Buruk'la görüşerek, ocak ayında astronomik bir teklif gelmedikçe oyuncu satışı yapmama kararı verdi.

Cim Bom'un asıl planı, kadroya birkaç önemli takviye daha yaparak, Cumhuriyetin 100. yılında lig şampiyonluğuna ulaşabilmek.

Van Aanholt'a İstanbul yolu!

Galatasaray'da gözden çıkarılan ve kulübün kontratı karşılıklı olarak feshetmeye çalıştığı Van Aanholt'a, Florya'dan ayrılması halinde yine İstanbul yolu görünüyor.

Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa, Hollandalı sol beke talip oldu. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'la sözleşmesini feshederse, Kasımpaşa'nın oyuncuya resmi teklif yapmaya hazırlandığı bildirildi.