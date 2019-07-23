Mbaye Diagne’den gelecek haber dört gözle bekleniyor... Al Nassr kulübüyle her konuda anlaşma sağlayan Senegalli yıldız, Avrupa’da kalma inadından vazgeçti ve transferi kabul etti. Resmi imzaların atılması halinde, Galatasaray’ın kasasına 13 milyon Euro civarında bir para girecek. Bu şekilde Sarı- Kırmızılılar’ın transferde eli bir hayli güçlenecek.

Finansal Fair Play anlaşması gereği, sattığı oyuncu bedeli kadar transfer yapabilen Cim Bom, Luyindama’nın bonservisinin alınması sebebiyle şu an eksi seviyede. Diagne’nin transferiyle hem artıya geçilecek hem de bundan sonra yapılacak transferler için limit sağlanmış olacak.

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