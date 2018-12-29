Aslan’da sürpriz bir gelişme daha... Bir yandan kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan iç transferde de yoğun günler geçiriyor. Takımın yıldız futbolcusu Garry Rodrigues’in, 8 milyon karşılığında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al İttihad’a gönderileceği iddia edilirken, Maicon ile de yollar ayrılıyor.

Rodrigues'i kadrosuna katmaya çok yakın olan Al İttihad, gözünü bu sefer Brezilyalı stoper Maicon'a dikti. Arap kulübünün Maicon transferini bitirdiği ve kısa süre içerisinde resmi imzaların atılacağı öğrenidli.

Transfer döneminin son gününde Al Hilal'e imza atacakken evrak krizi yaşayan ve takımdan ayrılmayan Maicon, bu gelişmenin ardından adeta yokları oynamıştı.

Geçen sezon başında Sao Paulo’dan Galatasaray’a 7.5 milyon euroya transfer olan Maicon, geçen sezon 35 maçta oynadı ve 5 gol atmıştı. Yıllık 2.2 milyon euro kazanan Maicon bu sezon ise 20 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

Hakan Ateşler / FANATİK ÖZEL

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