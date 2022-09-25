Milli ara devam ederken Galatasaray 'da tek gündem takımdaki birlikteliği daha iyi hale getirebilmek. Bu doğrultuda büyük mesai harcayan teknik direktör Okan Buruk'un istediği en önemli şey de oyuncu grubunun aile ortamını yakalaması ve yenilerin adaptasyonunun hızlanması. Yönetimle de bu konuda sık sık istişare içerisinde olan başarılı hoca, Nelsson'la ilgili de düşüncesini net şekilde ortaya koydu. İsmi Everton başta olmak üzere birçok takımla anılan ve ocakta transfer olma ihtimali yüksek olan yıldız stoper için kesin olarak sezon sonu beklenecek. Buruk, Nelsson için astronomik rakamlar gelmediği sürece tavrını koydu. Sadece Nelsson da değil takım içerisinde mutsuz olduğu konuşulan ve ara transferde ayrılacağı iddia edilen Seferoviç için de düşünce aynı.

Toplantılarda işliyor

Şampiyonluk yolunda takımda herkesin mutlu olmasını isteyen ve tek düşüncenin bu hedef olmasını talep eden Okan Buruk'un her iki isme de kapıları kapattığı belirtildi. Icardi transferi sonrası şans bulamayacağını düşünen Seferoviç'in düşüncesinin Buruk'la yapılan bu görüşmeler sonrası değiştiği ifade edildi. Takımla yaptığı toplantılarda da sık sık bu konuya vurgu yapan Buruk, herkesin üst düzeyde kalmasını ve şansa hazır olmasını istiyor.

Yusuf Demir'e koruma kalkanı

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Yusuf Demir'in oluşan gündemden etkilenmemesi adına harekete geçildi. Genç yıldız adayıyla da Milli Takım dönüşü görüşülecek ve bu doğrultuda gelecek sorulara cevap vermemesi istenecek. Yusuf'un sadece saha içi performansıyla anılmasını isteyen yönetimin Milli Takım konusunu tamamen kapattığı ifade edildi.