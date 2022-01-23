Galatasaray 'da veda vakti. Önümüzdeki hafta transfer bombalarını patlatması beklenen Sarı-Kırmızılılar'da birçok oyuncuyla yollar ayrılıyor. Bunlardan ilki Gustavo Assuncao'ydu. 21 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi iptal edildi. Genç oyuncu, kulübü Famalicao'ya geri döndü. Operasyonun bir sonraki adımında, Babel'in gönderilmesi planlanıyor. Hollandalı yıldızın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilecek. Sağ bek Yedlin ise bir süre önce anlaşamadığı ABD takımı Inter Miami ile bu kez el sıkıştı. Sarı-Kırmızılı kulübün bu transferden 500 bin Euro civarında bir bonservis geliri elde edeceği belirtiliyor.

Luyindama ve Diagne de yolcu

Diğer taraftan Belçika ekibi Antwerp ile anlaşan Luyindama'nın da, Trabzonspor maçı sonrasında Türkiye'den ayrılacağı öğrenildi. Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin satılması için ise sakatlığının geçmesi bekleniyor. Tecrübeli futbolcu ya bonservisiyle birlikte satılacak ya da satın alma opsiyonuyla kiralık verilecek. Böylece hem yabancı kontenjanında yer açılacak hem de yeni transferler için maaş bütçesi oluşturulacak





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