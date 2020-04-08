Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’tan güzel haber geldi. Koronavirüse yakalanan Terim ve Albayrak’ın son test sonuçları negatif çıktı.

Koronvirüse yakalanan ve 23 Mart’ta hastanede tedavi altına alınan Terim, ikinci test sonucunun da pozitif çıkmasının ardından 30 Mart’a kadar Ulus Liv Hospital’da tedavi altına alınmış, daha sonra da evinde izole şekilde tedavi görmesine karar verilmişti. 14 günlük süreci tamamlayan ve önceki gün üçüncü testini yaptıran 66 yaşındaki teknik adamın sonuçları bu kez negatif çıktı. Terim, buna rağmen iki hafta daha karantina altında tutulacak.

Yine hastanedeki tedavi sürecini tamamladıktan sonra şirketinde karantinaya giren 2. Başkan Abdurrahim Albayrak’tan olumlu gelişme yaşandı. Albayrak’ın yapılan son testinde sonuçları negatif çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticinin de karantina sürecini atlatarak görevine döneceği ifade edildi.



