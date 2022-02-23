Galatasaray , Gomis'le çok farklı... 2017-2018 sezonunda geldiği Sarı-Kırmızılı takımda 29 gol atarak krallık tacını takan Fransız yıldız, şampiyonlukta başrol oynarken, 500 bin Euro'luk zam talebi kabul görmeyince, 6 milyon Euro'ya Al Hilal'in yolunu tutmuştu. 3.5 yıllık Suudi Arabistan macerasının ardından Al Hilal'le yollarını ayıran ve boşa çıktıktan sonra çok sayıda teklif almasına rağmen, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamak istiyorum" diyerek Galatasaray'ı tercih eden 36 yaşındaki santrfor, müthiş bir geri dönüşe imza attı. Fiziksel açıdan takım arkadaşlarının gerisinde olmasına rağmen kısa sürede toparlanan Fransız futbolcu, Göztepe maçının kahramanı oldu.

Kanayan yarayı kapattı

Bu sezon Diagne, Mohamed ve Aanholt ile 3 önemli penaltı atışından yararlanamayan ve ciddi puan kayıpları yaşayan Sarı-Kırmızılılar, Göztepe deplasmanında ise zafere penaltılarla ulaştı. Cim Bom'da bu kez topun başında Bafetimbi Gomis vardı. 87 ve 90+9'da iki kez penaltı noktasına giden tecrübeli santrfor, fileleri havalandırarak en kritik zamanda Aslan'a 3 puan kazandırdı. Galibiyeti, "Galatasaray aşıklarına" hediye eden Gomis'in varlığı, takımdaki havayı da değiştirdi.

Hemen gönülleri kazandı

İmza attıktan sonra tüm takımı yemeğe çıkaran Gomis, idmanlarda, saha içi ve dışında sürekli olarak arkadaşlarına destek olmaya çalışıyor ve Galatasaray'ın büyüklüğünü, tarihini hatırlatarak onları motive ediyor. Takım idmanlarından sonra kişisel antrenörleriyle de çalışmalara devam ederek genç oyunculara örnek olan Gomis, yine kısa sürede taraftarların gönlünü kazanmayı başardı. Üstelik son maçın ardından yaptığı, "Yeniden başlıyoruz" paylaşımıyla da deneyimli yıldız kalan haftalar için umutları bir kez daha yeşertti.

■ Daha iyi tekliflere rağmen Galatasaray'a dönmeyi seçti.

■ Kişisel antrenörü, fizyoterapisti ve doktoruyla geldi.

■ Her idmandan sonra 1.5-2 saat ekstra çalışma yapıyor.

■ 36 yaşında olmasına rağmen fiziğini çok çabuk toparladı.

■ Transferinin ardından tüm oyuncuları yemeğe çıkardı.

■ Takım arkadaşlarına saha içi ve dışında yardımcı oluyor.

45 milyon Euro harcadılar!

Galatasaray, Gomis'i sattıktan sonra Diagne, Falcao, Andone, Mohamed, Halil ve Mitroglou'ya maaşları ve bonservisleriyle birlikte 45 milyon Euro civarında harcama yaptı ama aradığını yine Gomis'te buldu.