Yazı kongre krizi, başkan değişikliği, yeni teknik direktör ve zorluklarla geçiren Galatasaray ; son güne kalsa da kadrosunu büyük isimlerle güçlendirdi; son 4 maçtan 10 puan çıkardı ve toparlandı. Şimdi de sıra yıldızlarda. Icardi, Konya maçında 45 dakikalık performansla şova başlıyor.

Galatasaray'da uzun zaman sonra keyifler yerinde... Yaz aylarını son derece sancılı geçiren Sarı Kırmızılılar, ertelenen kongreler ve belirsizliklerle kriz üstüne kriz yaşadı. Başkan değişikliğiyle koltuğa bir kez daha Dursun Özbek oturdu, teknik ekip değişti ve takımın başına Okan Buruk geldi. Bununla beraber transfer çalışmalarına da hız veren Sarı-Kırmızılılar, rakiplerine oranla gecikse de özellikle de son gün patlattığı bombalarla tam bir gövde gösterisi yaptı ve neredeyse tüm eksiklerini kapattı. Asıl merak edilen, bu büyük operasyonun sahaya nasıl yansıyacağıydı. Ancak ligin başındaki karamsar hava, yerini yavaş yavaş şampiyonluğun en iddialı takımlarından birine bırakıyor.

Zirveye yakın takip

İlk hafta Antalya'yı uzatmalarda mağlup eden, ardından evinde Giresun'a mağlup olan Cim Bom, bu iki maçtan sonra çıktığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet 1 de beraberlik (Trabzon deplasmanı) elde ederek toparlandı. Geçen hafta Gaziantep karşısında takımın 10 kişiyle ortaya koyduğu müthiş mücadele ve son dakikada gelen galibiyet golü, son olarak da Kasımpaşa karşısında sergilenen pozitif futbol , bundan sonraki haftalar için ümit veriyor.

Hepsinden verim aldı

Üstelik Galatasaray'da artık sıra büyük yıldızların sahaya inmesine geldi. Şu ana kadar Mertens ve Torreira gibi Avrupa çapındaki yıldızlarından iyi verim alan Sarı-Kırmızılılar, şimdi bir başka dünya starı Mauro Icardi'yi bekliyor. Okan hoca, Arjantinli yıldızla ilgili müjdeyi Kasımpaşa maçından sonra verdi ve tecrübeli golcünün bu hafta oynayabileceğini ifade etti. Süper Lig'in 7. haftasında cuma akşamı Konyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da, tüm gözler Icardi'nin üzerinde olacak.

Sırada Juan Mata var

Müthiş bir form grafiği yakalayan 37 yaşındaki santrfor Gomis'in ilk 11'de başlayacağı zorlu mücadelede, Icardi'nin ikinci 45'te oyuna girerek taraftarla buluşması planlanıyor. Icardi'den sonra sıra Juan Mata'ya gelecek. Uzun yıllar Avrupa'nın en iyi 10 numaralarından biri olarak gösterilen 34 yaşındaki İspanyol yıldızın bu hafta olmasa bile, bir sonraki sınavda yani Adana Demir deplasmanında kadroya alınması bekleniyor