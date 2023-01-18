Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray , transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütüyor.





2 İMZA SONRASI HEDEF ICARDI'NIN BONSERVİSİ

İç transferde altyapıdan yetişen Emin Bayram ve Özgür Baran Aksaka'yla sözleşme tazeleyen Sarı-Kırmızılılar bir yandan da şimdiden Mauro Icardi'nin bonservisini almak için yoğun mesai harcıyor.

15 milyon Euro ayrıldı

Arjantinli yıldız Paris Saint-Germain'den sezon sonuna kadar kiralanırken, 29 yaşındaki oyuncu performansıyla taraftarların da sevgilisi oldu. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazetta dello Sport, Mauro Icardi'nin Galatasaray'a kalıcı transferiyle ilgili yeni bir iddiada bulundu.

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Haberde; "PSG, Icardi'yi satmak istiyor. PSG, Icardi'yi bu kez bonservisiyle göndermek amacında. Galatasaray, Arjantinli futbolcu için 15 milyon Euro ödemeye hazır. Bu, Fransa kulübünün işini görecek bir miktar" denildi.

Van den Boomen karar Toulouse'da

Cim Bom'da özellikle iç transferde hareketlilik tüm hızıyla devam ederken yönetim elbette kadroyu güçlendirmek için dört bir koldan çalışıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın bir süredir transfer görüşmesi yaptığı ve mutabakata vardığı Branco van den Boomen konusunda artık Toulouse'un tavrı, imza süreci konusunda belirleyici olacak.

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Temmuz ayına sarkabilir

Galatasaray, Hollandalı orta sahayı bu ay içinde renklerine bağlamak istiyor. Ancak Fransız kulübünün bonservis konusunda geri adım atmaması, oyuncunun isteğine rağmen işi çıkmaza sokuyor. Galatasaray Yönetimi, yeni bir gelişme olmazsa Boomen'le sezon sonu için anlaşıp, transferi temmuzda bedavaya gerçekleştirecek.

Süreci uzatıyor

Galatasaray hem Sivasspor 'la hem de Uğur Çiftçi'yle transfer konusunda anlaşsa da takasta önerilen Emre Taşdemir'in teklifi henüz kabul etmemesi, süreci uzatıyor.

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Galatasaray teklif arttıracak

Okan Buruk'un bir an önce kadrosunda görmek istediği 30 yaşındaki sol bek için, Sarı-Kırmızılı yönetimin bonservis teklifini artırmaya hazırlandığı öğrenildi. Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay ise Emre Taşdemir'le anlaşmadan, Uğur'u bırakmayı kesinlikle istemediğini açıkladı. Görüşmeler devam ediyor.

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ASIL OPERASYON: FOFANA

Ama asıl operasyon şimdi başlıyor... Sarı-Kırmızılılar, Norveç'te Molde formasıyla müthiş bir performans ortaya koyan ve 65 maçta 24 gol, 10 asistle oynadıktan sonra bu sene başında 12 milyon Euro'ya Chelsea'ye transfer olan David Datro Fofana'nın peşine düştü.

Galatasaray'la da temas kuruldu

İngiliz devi, 6 yıllık sözleşme imzalattığı 20 yaşındaki futbolcuyu tecrübe kazanması amacıyla kiralık vermeyi planlıyor. Bu doğrultuda temas kurulan kulüplerden birinin de Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar hem santrfor olarak hem de her iki kanatta görev yapabilen Fofana'yı, anlaşmanın 1.5 yıl olması halinde kiralamak istiyor.

Drogba'ya benzetiyorlar

Fildişi Sahilli olması ve Chelsea'ye imza atması sebebiyle Didier Drogba'ya benzetilen Fofana, bitirici vuruşlarının yanı sıra patlayıcı gücüyle dikkat çekiyor. Genç forvetin dripling yeteneği ve sürati, şu ana kadar Norveç'te büyük fark yaratmasını sağladı. Forvet arayan Galatasaray cephesi de düşük maliyeti ve özellikleriyle Fofana'nın Okan Buruk'un sisteminde büyük fayda sağlayabileceğini düşünüyor.

Metin Karabaş



