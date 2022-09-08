Galatasaray dünyaca ünlü bir yıldızı daha kadrosuna kattı. Inter formasıyla ortalığı kasıp kavuran, İtalya Serie A'da 2 kez gol kralı olduktan sonra 50 milyon Euro'ya PSG'nin yolunu tutan Mauro Icardi, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray'ın 1 sezonluğuna kiralık olarak anlaştığı 29 yaşındaki futbolcu, dün gece ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Tarafların bugün bir araya gelerek kontrata son şeklini vermesi ve sağlık kontrolleri sonrasında da resmi imzaların atılması bekleniyor. Uzun süredir takımından ayrı olan Icardi'nin çalışma programı da ailesiyle birlikte kalacağı villa da hazır. Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli golcüyü bir an önce sahada görmek istiyor.

Serie A günlerine dönmek istiyor

Sezona Seferovic ve Gomis rotasyonuyla giren Galatasaray'da, Icardi'nin gelişiyle ilk 11'de de değişim yaşanacak. Sarı-Kırmızılılar artık ileri uçta Mertens - Icardi gibi üst düzey bir ikiliyle gol arayacak. PSG'de Neymar, Messi, Mbappe gibi yıldızlarla forma savaşına giren ve 11'deki yerini kaybeden Mauro Icardi, Galatasaray'da hem düzenli şans bularak hem de tribün atmosferiyle bütünleşerek yeniden form yakalamak ve İtalya Serie A'daki günlerine geri dönmek istiyor. Icardi'nin Galatasaray tercihinde paradan daha çok, bu kriterlerin rol oynadığı belirtiliyor.