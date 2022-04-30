Galatasaray 'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig 'in 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Arda Turan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Memleket takımı tutmanın en iyi örneklerinden Trabzon şehrini, yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını, çalışanlarını ve Trabzonlu tüm dostlarımı gönülden tebrik ederim, en güzel rekabetlerde buluşmak dileğiyle..."

Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde:

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