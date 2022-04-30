Galatasaray'da Arda Turan'dan Trabzonspor'a tebrik paylaşımı
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig'in 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti. Arda Turan paylaşımında, "Memleket takımı tutmanın en iyi örneklerinden Trabzon şehrini, yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını, çalışanlarını ve Trabzonlu tüm dostlarımı gönülden tebrik ederim, en güzel rekabetlerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.
Galatasaray 'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig 'in 2021-22 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor 'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.
Arda Turan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
"Memleket takımı tutmanın en iyi örneklerinden Trabzon şehrini, yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını, çalışanlarını ve Trabzonlu tüm dostlarımı gönülden tebrik ederim, en güzel rekabetlerde buluşmak dileğiyle..."
Arda Turan'ın paylaşımı şu şekilde: