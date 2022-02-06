Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray , deplasmanda Alanyaspor 'un konuğu oldu. Sarı-Kırmızılı ekip 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 1-1'lik beraberlik ile ayrıldı.

Mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılı ekipte Arda Turan sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Tecrübeli futbolcu paylaşımında kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.

Arda Turan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Yazdıklarım anlaşılmayacaktır...Ama ben yine de yazıyım... Ben sahada olduğum her zaman en tepeye oynadım.. Hatırlatayım ..!2010-2011 sezonunda aynı algıyı yaptınız... Oynamadığım sakat olduğum sezonki başarısızlığı da üstüme yıkmıştınız.. Ben hiç bir zaman başarısızlıkta üstüme düşen sorumluluktan kaçmam... Ancak sahada olmadığım , olamadığım zamandan sonrada artık bu algı operasyonuna müsade etmem.. Unutanlara söyleyeyim kulübüme 13 milyon euro kazandırıp gitmiştim... Hiçbir zaman Galatasaray `da olan kontratıma bakmadım. Geri gelebilmek için 6 ay futbol oynamadım... Merak edenlere haber veriyim... Benim kontratımda Galatasaray kazanmadığı zaman kazanılacak para maç başı ücreti yok. Kamp hakkında bir sürü dedikodular algılar yalanlar...Ben ve arkadaşlarımı durama yeterince üzülüyoruz.. Ama bana algıyı artık ben sahada iken yapın. Geçen sene oynarken de liderken de el freniydim. Siz benim bu oyunu nasıl oynadığımı bilirisiniz..! Ama mutlaka ki bir yerlerde bir yara ,fesatlık bırakmışımdır , dökülün rahatlayın.! 35 yaşında, 2 çocuk babası maddi beklentisi olmadan Galatasaray aşkıyla mücadele etmeye çalışan, sizin eleme turlarını dahi şifreli kanallardan izlediğiniz kupaların sahibi Ardayım ben... Sizin dilinizden anlattım belki anlamış gibi yaparsınız."

Arda Turan'ın paylaşımı:



