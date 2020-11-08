Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti. Yiğidolar'a karşı Galatasaray'ın bir golünü atan isim olan Arda Turan, maç sonunda açıklamalarda bulundu, duygu dolu anlar yaşadı.

Arda gülerek, "Bugün attığım gol, 2008'de attığım gole biraz benziyor. Genç arkadaşlarım hatırlamayabilir. O zamanlar Twitter ve Instagram yoktu." dedi.

Duygularını anlatırken gözyaşlarına engel olamayan tecrübeli futbolcu, "Benim için çok anlam ifade eden bir goldü. Galatasaray her zaman benim için bir sürü duyguyu ifade ediyor. Maçı Florya'da kazandık. Hoca taktik dehası performans gösterdi. Pandemi dönemi bizim için dezavantaj. Taraftarımız bizim için büyük güç." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kaptanı, "Çok mutluyum. İyi gidiyoruz. Ligin tepesindeki iki takımdan bir tanesiyiz. Çok uzun zaman oldu. Zor günler yaşamıştım. O yüzden insan bazen garip hissediyor." ifadelerini sarf etti, gözyaşlarına daha fazla engel olamayınca maç sonu röportajını yarıda kesmek zorunda kaldı.