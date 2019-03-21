Galatasaray sıkıntılı süreçlerden geçse de 2019 yılında kazanımları fazlaydı. Aslan, ligde genel olarak “süper” bir seri yakaladı. 9 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen sarı-kırmızılılar 23 puan topladı. Lider Başakşehir ile arasında 6 puan olan sarı-kırmızılılar, yenilmezliğini sürdürdüğü takdirde 22. şampiyonluğa uzanabileceği görüşünde. Galatasaray takımının 2019’da dikkat çeken yönlerinden biri golcülüğüydü. İlk yarıyı 1,7 gol ortalamasıyla kapatan sarı-kırmızılılar 2019’da oynadığı 9 maçta rakip kaleye 25 gol atma başarısı gösterip 2,7 gol ortalaması yakaladı. Cim Bom kalesinde ise bu 9 maçta 6 gol gördü. Sarı-kırmızılılar ilk yarının ilk 9 maçında 11 gol yemişti.

Muhteşem ikili!

Galatasaray’ın ikinci yarıda kalesini gole kapatmasında Muslera’nın son dönemde eski formuna kavuşması önemli rol oynarken, hücum kısmında da çok önemli kazanımlar vardı. Feghouli ile Belhanda deyim yerindeyse formanın hakkını verdi. İlk yarıda sadece 1 gol atan Sofiane Feghouli ligin ikinci yarısında 6 gol atıp, 4 asist yaptı. Teknik direktör Fatih Terim ile tüm problemlerini çözen ve baba-oğul gibi olan Cezayirli futbolcunun motivasyonu da çok yükseldi. Takımın 10 numarası Belhanda, ilk devreyi gol atamadan kapamış, 3 asist yapmıştı. Faslı yıldız ikinci yarının 9 maçlık periyodunda 3 asiste ulaşırken, ayrıca 4 de gol attı.

Kaynak: Türkiye