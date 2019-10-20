Galatasaray’da aranan kan bulundu: Andone

Sivasspor maçında attığı 2 gol ve ortaya koyduğu performansla parmak ısırtan Florin Andone, Galatasaray’ın geçen sezon başından beri hasretini çektiği golcünün aslında kendisi olduğunu kanıtladı.

Falcao’nun sakatlık sebebiyle Real Madrid maçına yetişmesi zor görünmesine rağmen mücadelesiyle onu aratmayacağını gösteren Rumen yıldız, Şampiyonlar Ligi’nde takımının en önemli kozu olacak. Öyle ki teknik patron Fatih Terim’in, Falcao iyileştiğinde de iki golcüyü bir arada kullanmak istediği, sistemini buna göre revize etmeye hazırlandığı öğrenildi.