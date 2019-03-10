Galatasaray’da gündem Antalya... Sarı- Kırmızılı kulüpte, yarınki Antalyaspor maçına sezonun en kritik sınavı gözüyle bakılıyor.

Teknik direktör Fatih Terim, dünkü antrenmanın büyük bölümünü Antalyaspor analizine ayırdı. Eski öğrencisi Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı Kırmızı-Beyazlı ekibi, artı ve eksi yönleriyle oyuncularına aktaran Terim, maç taktiğini belirledi, son provalar ise bugün yapılacak.

Sol beke karar veremedi

Terim, Nagatomo’nun sakatlığında henüz sol bek için kararını veremedi. Emre Taşdemir bir adım önde gibi görünse de, tecrübeli hocanın Linnes’i de bu bölgede düşündüğü, kesin kararını ise maç saatine doğru açıklayacağı öğrenildi.

Kart cezası biten Mariano ise yarın sahada olacak.

Forvetlere özel talimat

Galatasaray’ın sahaya iki santrforla birden çıkması bekleniyor. Mitroglou ve Diagne ile görüşen Terim’in, forvetlerinden sürekli rakip savunmaya baskı yapmalarını, rahatsız etmelerini ve ileri çıkışlarına engel olmalarını istediği bildirildi.

Orta sahaya şut emri

Fatih hocanın özel olarak ilgilendiği isimlerden ikisi, Belhanda ve Feghouli’ydi. Terim, hücum hattına yakın olmalarını istediği iki oyuncuya da kaleyi gördükleri yerden şut atmaları, rakibi sürekli zorlayarak baskı altında tutmaları talimatını verdi.

Metin Karabaş