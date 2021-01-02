Koronavirüs vakaları ve sakatlıklar nedeniyle kadro problemi yaşayan Galatasaray'da bir yandan geri dönen isimler yüzleri güldürürken, diğer taraftan artan eksikler can sıkıyor. Sarı-Kırmızılı ekipte, Ryan Babel, Etebo ve Feghouli, sakatlıkları nedeniyle Antalyaspor maçı kadrosunda yer almıyor. Sarı kart cezalısı Taylan Antalyalı da bu sezon ligde ilk kez bir lig maçında forma giyemeyecek. Yılbaşı gecesi yaşadığı talihsizlik sonucu görme kaybı yaşayan Omar Elabdellaoui de bir süre sahalardan uzak kalacak. Teknik direktör Fatih Terim, eksikler doğrultusunda ilk 11'ini ve oyun düzenini güncellerken, yeniden takıma dönen isimleri de kadroya adapte etmeye çalışacak.

Üçü de kulübede olacak

Yaşadıkları Kovid-19 vakaları sebebiyle takımdan ayrı kalmak zorunda olan kaleci Fatih Öztürk, sol bek Emre Taşdemir ve golcü Mbaye Diagne, Antalyaspor karşısında yeşil sahaya geri dönebilecekler. Terim, hafta içerisindeki antrenmanlarda takımla çalışmalara katılan kaleci Fatih, sol bek Emre ve forvet Diagne'yi kulübede tutmayı planlıyor.