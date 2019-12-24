Galatasaray, Süper Lig’in 17’nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, salonda core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra ısınma hareketleri, koordinasyon çalışması ve interval koşular gerçekleşirken antrenmanın ana bölümünde hedefli-hedefsiz oyunsal formda dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Jean Michael Seri, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştı. Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.