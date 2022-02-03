Antalya Lara'da hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takım, her iki çalışmayı da kamp yaptığı otelin spor salonlarında gerçekleştirdi.

Galatasaray 'da sabah antrenmanında koruma amaçlı egzersizler üzerine yoğunlaşıldı. Öğleden sonraki çalışma ise mobilite egzersizleri ağırlıklı yapıldı.

Galatasaray'ın yeni transferi Gomis de bugünkü idmanda yer aldı.

Milli takım kampındaki Mostafa Mohamed, tedavileri süren Fernando Muslera ile Mbaye Diagne antrenmanlarda yer almadı. Kampa dün katılan Bafetimbi Gomis, takım ile çalışmalara başladı. Ayrıca spor salonunda özel program uyguladı. İzolasyon süreci tamamlanan Sacha Boey de kampa katıldı.

İSTANBUL, (DHA)



