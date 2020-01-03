Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da Florin Andone konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Gaziantep deplasmanında dizinden ağır şekilde sakatlanan Rumen forvetin sözleşmesinin askıya alınması gündeme gelmişti. Ancak Teknik Direktör Fatih Terim, Andone’yi kampa götürme kararı aldı. Kampta gerçekleşecek kontrollerde tecrübeli forvetin iyi durumda gözükmesi halinde sarı-kırmızılılar forvet transferini yapmayacak.

Gaziantep’le 9 Kasım’da oynanan maçta sakatlanan ve sağ diz iç yan bağında yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar belirlenen 26 yaşındaki oyuncunun hızla iyileşmesi forvet planları etkiledi. Andone’yi Florya ve Antalya kamplarında görmek isteyen Terim, futbolcusunun durumuna bakacak ve buna göre karar verecek. Andone’nin birkaç hafta içinde oynamaya hazır hale geldiği yönünde bir görüş ortaya çıkarsa sözleşmesi askıya alınmayacak ve Falcao’nun arkasında ikinci forvet olarak kadroda tutulacak.

Yaşadığı ağır sakatlığa karşın Rumen golcünün güçlü fiziği ve ekstra çalışmalar yapması sahalara dönüş süresinin de kısalmasına neden oldu. Özel dizlik takan Andone yarın Florya başlayacak ikinci yarı çalışmalarında yer alacak ve kendisini göstermeye çalışacak. Rumen golcünün test sonuçları pozitif çıkmazsa Galatasaray’da forvet transferi gündeme gelecek. (Skorer)



