Galatasaray 'da transfer harekâtı 10 numara, ön libero ve stoper takviyeleriyle devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un istediği Schalke'nin 29 yaşındaki Fas asıllı Fransız 10 numarası Amine Harit için fiyat pazarlıkları sürüyor. Kulübü 9 milyon Euro bonservis bedeli isterken, oyuncunun da bonuslarla birlikte 4.5 milyon Euro'nun üzerinde talebinin olması nedeniyle Sarı-Kırmızılılar iki koldan fiyat düşürme çalışmalarını sürdürüyor.

Denayer indirime gitti

Cim Bom 6.5 milyon Euro bonservis önerdiği Schalke'den indirim bekliyor. Grillitsch'tan sonra ikinci bir ön libero almak için gişimlerini sürdüren Galatasaray, Real Betis'ten William Carvalho trensferini bitirmek için bastırıyor. PSG'li Gueye'den yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçmek zorunda kalan Cim Bom, 30 yaşındaki Carvalho transferini bitirip, orta sahada hissettiği eksikliği gidermek istiyor. Aslan'ın son hamlesi de stopere olacak.

Marcao'nun ayrılmasından sonra arayışlarını sürdüren Galatasaray, Kaan Ayhan ve Denayer zora girince yeni isimlere yönelmişti. Ancak Denayer’in fiyat kırdığı ve Sarı-Kırmızılılar’ın yeniden Belçikalı oyuncuyu gündemine aldığı öğrenildi. Cim Bom’un bonservisi elinde olan eski oyuncusu için şartları zorlama kararı aldığı bildirildi.