Galatasaray ile erkek giyim sektörünün önde gelen markalarından Altınyıldız Classics, resmi giyim sponsorluk anlaşmasını bir yıl daha uzattı. Galatasaray Basketbol, Galatasaray Voleybol ve Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol takımlarının da sponsorluğunu üstlenen Altınyıldız Classics, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinin yanı sıra günlük hayatlarında kullanmaları için özel dikim takım elbise ve smart casual kombinler hazırladı.

Anlaşma kapsamında ayrıca GS Store’da markanın imzalı Galatasaray Lisanslı ürünler satışa sunulacak ve Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları ile özel moda çekimi gerçekleştirilecek.