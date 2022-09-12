Süper Lig kariyerinde ikinci kez ilk 11'de şans bulan Emin Bayram, Kasımpaşa'nın ilk golünde hata yapsa da, maçın geri kalan bölümünde kusursuza yakın bir performans gösterdi. 19 yaşındaki stoper, alkışı sonuna kadar hak etti.

Geçtiğimiz hafta Gaziantep ile oynanan karşılaşmada savunmada görev yapan Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görmüştü. Abdülkerim'in yokluğunda teknik direktör Okan Buruk, Victor Nelsson'un yanında Emin Bayram'ı oynattı. 19 yaşındaki futbolcu Gaziantep maçından sonra bu sezon ikinci kez forma şansı bulurken, Süper Lig kariyerinde ikinci kez 11'de sahne aldı. Genç stoper daha önce ilk 11'de Fatih Terim zamanında 12 Temmuz 2020'deki Ankaragücü deplasmanında oynamıştı.

7 ikili mücadele kazandı

Kasımpaşa'nın attığı ilk golde kafayı vuramayan Emin, bunun dışında son derece iyi bir maç çıkardı. Sarı-Kırmızılılar'ın genç defans oyuncusu, yaptığı önemli müdahalelerle 90 dakika boyunca alkış aldı. 6 top uzaklaştırma, 7 ikili mücadelede ve 4 de hava topu kazanma ile oynayan Emin'in gönderdiği uzun pasların hemen hemen hepsi doğru yere gitti.