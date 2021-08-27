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Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı

Galatasaray, 20 yaşındaki genç futbolcusu Ali Yavuz Kol'u TFF 1. Lig ekibi Ankra Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiraladığını duyurdu.

27 Ağustos 2021, Cuma 18:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, Ankara Keçiörengücü'ne kiralandı

Genç futbolcu Ali Yavuz Kol ile Galatasaray 'ın yolları bir kez daha ayrıldı.

Sarı kırmızılı kulüp, 20 yaşındaki forvetin TFF 1. Lig ekibi Ankra Keçiörengücü'ne 1 yıllığına kiraladığını açıkladı. Kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Yavuz Kol’un bir senelik geçici transferi için Ankara Keçiören kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.


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Denizlispor 'a kiralanmıştı

Galatasaray'ın alyapısından yetişen Ali Yavuz Kol geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Denizlispor'da kiralık olarak geçirmiş, ligde ve kupada olmak üzere toplam 13 maça çıkmıştı. 

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