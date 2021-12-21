Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Adana Demirspor'a konuk olan Galatasaray 'a kötü haber... Zorlu maça ceza sınırında çıkan futbolculardan Alexandre Cicaldau henüz 3. dakikada kontratağa çıkan Stambouli'yi faulle durdurdu.

Maçın hakemi Arda Kardeşler de umut vaadeden hızlı atağı kestiği gerekçesiyle Rumen oyuncuya sarı kart gösterdi. Böylece 24 yaşındaki orta saha cumartesi günü oynanacak Giresunspor maçı öncesinde cezalı duruma düştü.

Cicaldau, Giresunspor karşısında Aslan'ı yalnız bırakacak.

Adana Demirspor'da da 8. dakikada Stambouli sarı kart gördü. Fransız futbolcu, Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Bir kötü haber daha

32'de ise Sarı-Kırmızılılar'ın bir diğer orta sahası Taylan Antalyalı, Gökhan İnler'e yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Cicaldau'yla birlikte Taylan da Giresun karşısında oynayamayacak.