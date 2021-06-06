Transfer operasyonunda hızlanan Sarı-Kırmızılı ekip, özellikle orta saha ve kanat takviyeleri için yoğun mesai harcarken, sol bek için de düğmeye bastı. Marcelo Saracchi'nin kiralık sözleşmesi biterken Cim Bom, Uruguaylı sol bek için Leipzig'le yaptığı ön görüşmelerde sonuç alamayınca rotasını İspanya'ya çevirdi. Aslan, Real Betis'in tecrübeli oyuncusu Alex Moreno'yu listesine aldı.

Maceraya hazır...

İspanyol futbolcu için araştırmalara başlayan Galatasaray 'da oyuncu izleme (scout) ekibi, 27 yaşındaki oyuncu adına olumlu rapor verdi. Sarı-Kırmızılı profesyonellerin önümüzdeki günlerde deneyimli futbolcunun transferini görüşmek adına İspanya'ya gidebileceği öğrenildi. Kariyerinde İspanya dışına çıkmayan Moreno'nun da artık farklı maceralara hazır olduğu ve bu nedenle gelecek olan teklifleri değerlendireceği de belirtildi.

Metin Karabaş



