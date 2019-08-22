Galatasaray'da Alberto Bartali rüzgarı

Galatasaray'ın İtalyan kondisyoneri Alberto Bartali, Avusturya’daki çalışmaları kaçıran ve lige tam olarak hazır olmayan isimler için özel program hazırladı.

22 Ağustos 2019, Perşembe 06:01
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Galatasaray'da Alberto Bartali rüzgarı

Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan kondisyoner Alberto Bartali, geldiği günden itibaren Sarı-Kırmızılılar’a büyük katkı sağlamıştı. Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarında da takıma yüklemeler yapan İtalyan çalıştırıcı, ipleri bir kez daha eline aldı.

Bartali, Avusturya’daki çalışmaları kaçıran ve lige tam olarak hazır olmayan isimler için özel program hazırladı. Bu doğrultuda Bartali, eksikleri olan Galatasaraylı oyuncuların bir an önce formlarının zirvelerine ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.

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