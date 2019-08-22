Geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan kondisyoner Alberto Bartali, geldiği günden itibaren Sarı-Kırmızılılar’a büyük katkı sağlamıştı. Yeni sezon öncesinde gerçekleştirilen kamp çalışmalarında da takıma yüklemeler yapan İtalyan çalıştırıcı, ipleri bir kez daha eline aldı.

Bartali, Avusturya’daki çalışmaları kaçıran ve lige tam olarak hazır olmayan isimler için özel program hazırladı. Bu doğrultuda Bartali, eksikleri olan Galatasaraylı oyuncuların bir an önce formlarının zirvelerine ulaşması için yoğun çaba sarf ediyor.