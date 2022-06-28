Galatasaray ’da Fatih Terim’le yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Domenec Torrent'in yardımcısı olarak, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Albert Riera getirilmişti.

Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'un getirilmesiyle de Albert Riera görevinden ayrıldı.

Riera sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla görevinden ayrıldığını açıkladı.

Riera'nın açıklaması şöyle;

Sevgili CIMBOM!

2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum.

Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim bir gün tekrar buluşacağız.

Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin için en iyisini diliyorum.

Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum sadece görüşmek üzere…

ALBERT RİERA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

15 Nisan 1982 yılında İspanya'da dünyaya gelen Albert Riera, futbolculuk kariyerine Mallorca takımında başladı. Ardından Bordeaux, Espanyol, Manchester City, Liverpool ve Olympiakos gibi takımlarda oynadıktan sonra 2011 yılında Galatasaray'da forma giydi.

2014'te Galatasaray’dan ayrılan Riera sırasıyla Watford, Udinese, Mallorca, Zavrc ve Koper formaları giydi. 2016 yılında ise aktif futbol kariyerini noktalayan Riera daha sonra teknik pozisyonlarda görev almaya başladı.

Orta sahanın solunda forma giyen Riera, Galatasaray formasıyla çıktığı 80 karşılaşmada 4 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi. Antrenörlük kariyerine daha önce de Galatasaray'da başlayan 39 yaşındaki tecrübeli futbol adamı, 30 Haziran 2021 itibarıyla görevden ayrılmıştı. Albert Riera, Torrent'in ekibinde yeniden Galatasaray'da görev almıştı.