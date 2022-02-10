Aslan'da artık tek gündem maddesi, Kayserispor maçı. 4 haftalık mağlubiyet serisinin ardından Alanyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Galatasaray 'da, artık tek çıkış yolu galibiyet olarak görülüyor. Kayseri'nin Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi yenerek tur atladığı kupa maçını ekibiyle birlikte televizyondan takip eden Domenec Torrent, detaylı bir analiz hazırladı. İspanyol hoca, Kayseri'yi yıkmanın formülü olarak, hücum ağırlıklı bir oyunu tercih edecek. Torrent'in son planı; Gomis ve Halil'i ön tarafta birlikte kullanmak, kanatlarda yine Kerem ve Emre Kılınç'la başlamak, orta sahada da Erick Pulgar'ın yanında Cicaldau'yu oyun kurucu olarak görevlendirmek. Torrent, Nef Stadı'nda taraftarın da desteğine güvenerek baskılı bir hücum şablonu çizdi.

Bir ödeme daha yapılacak

Diğer taraftan Galatasaray Yönetimi de zorlu mücadeleye büyük önem veriyor. Başkan Burak Elmas, dün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek hem Torrent'le hem de futbolcularla görüştü Sarı-Kırmızılı ekibe, "Yanınızdayız" mesajı veren Elmas, "Size güveniyorum. Bu maçı kazanacağınızdan şüphem yok" ifadesini kullandı. Ayrıca gecikmiş alacaklarla ilgili de bir çalışma yapıldığı ve önümüzdeki günlerde tüm oyunculara önemli ölçüde bir ödemenin daha gerçekleşeceği belirtiliyor.

Metin Karabaş