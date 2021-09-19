Süper Lig 'in 5. haftasında Türk Telekom Stadı'nda Alanyaspor 'u konuk edecek olan Galatasaray 'da kısa süreli sakatlık korkusu yaşandı. Sarı kırmızılı takım ısınmak için sahaya çıkarken, 5'e 2 çalışması sırasında Cim Bom'un genç futbolcusu Kerem Aktürkoğlu sol dizine bir darbe aldı.

Bu darbe sonrasında genç futbolcu kendisini yerde buldu. Sağlık ekiplerinin bir süre müdahalesinin ardından Kerem, takım arkadaşlarıyla birlikte ısınmaya devam etti.

Fatih Terim'in ilk 11'de yer verdiği milli futbolcunun durumunun şu an için iyi olduğu ve maça çıkabileceği öğrenildi.