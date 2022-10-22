Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0 ile geçen Galatasaray , Süper Lig 'deki Alanyaspor mücadelesine odaklanmış durumda. Alanyaspor karşılaşması öncesi ilk taktik provayı dün yaptıran teknik direktör Okan Buruk, özellikle 3 yerliyi belirleme konusunda sıkıntı yaşıyor.

Kupada yeni rakip Ofspor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Kastamonuspor'u 7-0 yenerek saf dışı bırakan Galatasaray'ın 4. Tur'daki rakibi, dün çekilen kurayla belli oldu. Sarı- Kırmızılı ekip bu kez 3. Lig 2. Grup temsilcisi Ofspor ile kozlarını paylaşacak. Kuraya seribaşı olarak katıldığı için karşılaşma Galatasaray'ın sahasında, 8-10 Kasım arasında oynanacak ve kazanan taraf rövanş olmadan 5. Tur'a yükselecek.

3. Lig'e çok kötü başladılar

Galatasaray'ın kupadaki yeni rakibi Ofspor, 3. Lig 2. Grup'a çok kötü bir başlangıç yaptı. 7 haftası geride kalan sezonda sadece 1 galibiyet alabilen Karadeniz temsilcisi, 17 takımlı grupta, 5 puanla 13. sırada yer alıyor. Ofspor buna rağmen, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında deplasmanda Balıkesirspor'u tek golle mağlup ederek, adını 4. Tur'a yazdırmayı başardı.

Öztürk: İki kupaya talibiz

Kupadaki kura çekimine katılan Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "Türkiye Kupası'nı çok önemsiyoruz" dedi. Kastamonuspor maçının müthiş bir şölen havasında geçtiğini hatırlatan Öztürk, "Coğrafyamızın her ikliminden, her ortamından farklı takımlarla bir araya gelme şansı buluyoruz. İnşallah kasım ayının ilk haftasında da Ofsporlu sporseverleri ve futbolcuları ağırlayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında hem Süper Lig’e hem de Türkiye Kupası’na talibiz" açıklamasını yaptı.

Anıtkabir'i ziyaret günü

Galatasaray, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamak üzere etkinliklere bugün itibarıyla başlıyor. Sarı- Kırmızılılar ilk olarak bugün saat 16.00'da Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıkacak. Yönetim, tüm taraftarları ve camiayı bu anlamlı ziyarete davet etti.

Nef Stadı kapalı gişe

Süper Lig'de Galatasaray'ın yarın akşam Alanyaspor ile oynayacağı lig maçının biletleri tamamen tükendi. Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadelede 49 bin taraftarının önünde galibiyet için mücadele edecek.

Aslan'da gündem yerliler

Galatasaray, 7-0'lık kupa zaferi sonrası rotayı tamamen lige çevirdi. Nef Stadı'nda oynanacak Alanyaspor mücadelesine hazırlanan Sarı-Kırmızılı ekip, son iki maçta kaybedilen 5 puanı telafi etmeyi hedefliyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, galibiyeti getirecek kadroyu belirlemekte ciddi zorluklar yaşıyor. Özellikle de 3 yerli mecburiyeti, başarılı çalıştırıcının elini kolunu bağlamış durumda.

Berkan merkeze geçebilir

Okan hoca, Alanya karşısında Rashica, Mata, Mertens ve Icardi gibi isimleri bir arada kullanmak istiyor. Ancak bu durumda yine Kerem ve Yunus'tan vazgeçip, yerli kontenjanını geride kullanmak durumunda kalacak. Abdülkerim'in savunmadaki yeri garanti. Sol beke de Kazımcan geçtiğinde, ilk 11'e bir yerli daha koymak yetecek. Burada da Berkan opsiyonu öne çıkıyor.

4-4-2'den memnun ama...

Kupadaki Kastamonu mücadelesinde performansı beğenilen Berkan, orta alanda Torreira veya Oliveira'nın partneri olabilir. Okan hoca bu durumda ön tarafta istediği kadar yabancı oyuncu kullanabilecek. 4-4-2 sisteminden memnun kalan Okan Buruk'un ilk planı, Icardi ve Mertens'i ileride birlikte kullanmak. Ancak Mata'nın da 11'e girebilmesi için Mertens'in yine sol çizgiye geçmesi gerekiyor. Kazımcan - Mertens ikilisinin Kayseri deplasmanında yaşadığı sıkıntı ise bu tercihi şimdilik rafa kaldırıyor.

İkinci gün farklı kadro

Kalede Muslera, geride Kazımcan, Abdülkerim, Nelsson, Boey, merkezde Torreira, Oliveira, ileride Yunus, Mertens (Mata), Rashica ve Icardi 11'i, Okan hocanın ilk planı gibi görünüyor. Ancak Buruk'un bugünkü son taktik provalarda Berkan'ı merkeze çekip, sağda Yusuf Demir'i ve forvet arkasında Mata'yı deneyeceği de gelen haberler arasında.

Metin Karabaş