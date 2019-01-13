Marcao ve Emre Taşdemir hamlesi ile ara transfere başlayan Galatasaray'da sıra forvet takviyesine geldi. Eren'le yollarını ayırma kararı alan sarıkırmızılı kulüpte hücum hattına iki transfer düşünülüyor. Listenin ilk sırasındaki isim Alan Carvalho. Guangzhou Evergrande ile sözleşmesini feshetmesi beklenen Alan için 2 milyon Euro imza parası ödeyecek olan G.Saray, Brezilyalı golcüye ise yıllık 3.5 milyon Euro verecek.

TETTEH GELMEYE HAZIR

Forvette Alan'ın yanına partner arayan sarı-kırmızılılar, 1.3 milyon Euro'ya anlaştığı Demba Ba'yı son ana kadar bekletecek. A Planı, Senegalli yıldızdan 12 yaş küçük olan Benjamin Tetteh. Sparta Prag'a 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yapıldı. Transferi çok isteyen Tetteh için şartlarını zorlayacak olan Cimbom, B Planı olarak Shanghai Shenhua'dan Demba Ba'yı cepte tutuyor. Çin ekibi, Kartal'ın eski forveti için kiralama ücreti talep etmiyor.

ÇİZME'DE GÜNDEM OZAN KABAK

G.SARAY'IN 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, İtalya'da manşetleri süsledi. La Gazzetta dello Sport gazetesi tam sayfa yaptığı "Kim geliyor? Ozan Kabak" haberinde, Roma'nın transfer raporunu yayınladı. "Roma, Ozan için açık artırmada" başlığıyla verilen raporda, "Roma, Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperini uzun süredir izliyor. Roma'nın bu transferdeki asıl problemi, Kabak'ın bir tür açık artırmaya çıkmış olması. Çünkü, Stuttgart, Dortmund, Watford ve Manchester United gibi kulüpler onu istiyor" denildi. (Sabah)