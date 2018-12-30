Galatasaray'da Alan gelince sistem değişecek!

Cim Bom’da Falcao operasyonu sürerken, Brezilyalı forvet Alan için de geri sayım var. Fatih hoca, iki transferin de gerçekleşmesi halinde, ikinci yarıda takımını 4-4-2 sistemiyle oynatmayı planlıyor.

30 Aralık 2018, Pazar 09:37
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Galatasaray'da Alan gelince sistem değişecek!

Falcao operasyonunu titizlikle yürüten Galatasaray, Alan için de geri sayıma geçmiş durumda. Brezilyalı forvetin transferinin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor. Eğer Fatih hocanın planladığı gibi, her iki forvet de transfer edilebilirse, Galatasaray’da sistem büyük ihtimalle değişecek. Terim’in kadro planlamasında, Alan ve Falcao’yu ileride birlikte oynatıp klasik 4-4-2’ye geri dönmek var.

Son karar, kalanlara göre

Merkezde yine Fernando - Ndiaye ikilisi şans bulacak. Kanatlar için de iç ve dış transferdeki son durum belirleyici olacak. Eğer kalırsa, Feghouli sağ tarafta, yine transfer durumuna göre Onyekuru veya Belhanda da sol tarafta görev yapabilir.

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