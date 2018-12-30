Falcao operasyonunu titizlikle yürüten Galatasaray, Alan için de geri sayıma geçmiş durumda. Brezilyalı forvetin transferinin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor. Eğer Fatih hocanın planladığı gibi, her iki forvet de transfer edilebilirse, Galatasaray’da sistem büyük ihtimalle değişecek. Terim’in kadro planlamasında, Alan ve Falcao’yu ileride birlikte oynatıp klasik 4-4-2’ye geri dönmek var.

Son karar, kalanlara göre

Merkezde yine Fernando - Ndiaye ikilisi şans bulacak. Kanatlar için de iç ve dış transferdeki son durum belirleyici olacak. Eğer kalırsa, Feghouli sağ tarafta, yine transfer durumuna göre Onyekuru veya Belhanda da sol tarafta görev yapabilir.