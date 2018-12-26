26 Aralık Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberlerinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle forvet transferi yapacak Sarı-Kırmızılı takımda bir çok isim için girişim sürüyor. Demba Ba, Alan Carvalho ve diğer oyuncular için Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Ayrıca takımdan ayrılacak isimlerin de kısa sürede netlik kazanması bekleniyor. İşte 26 Aralık Çarşamba son dakika Galatasaray transfer haberleri ve detaylar...

MONACO BELHANDA'NIN PEŞİNDE!

Fransa Ligi'nde zor günler geçiren ve sezonun ilk yarısını 19. sırada tamamlayan Monaco, kurtuluşu transferde arıyor. Daha birkaç sezon önce Şampiyonlar Ligi’nde yarı final oynayan ve başta Mbappe olmak üzere birçok yıldızını satınca düşüşe geçen Monaco, özellikle 10 numaraya bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda belirlenen listede, Belhanda’nın isminin de olduğu öğrenildi.

Galatasaray’a gelmeden önce Fransa’da Nice formasıyla çok iyi bir sezon geçiren ve takımını üst sıralara taşıyan Faslı futbolcu için, Sarı-Kırmızılı kulübe resmi teklif yapılacağı iddia ediliyor.

Belhanda’nın adı, geçtiğimiz haftalarda da Monaco ile anılıyordu. Ayrıca Dortmund’u çalıştıran eski hocası Favre’nin de Belhanda ile ilgilendiği öne sürülmüştü.

ALAN İÇİN KRİTİK GÜN! 5 OCAK...

Galatasaray'da gözler ilk yarının bitmesinin ardından golcü transferine çevrilirken listenin başında yer alan Alan Carvalho için kritik tarihin 5 Ocak olduğu belirtildi. En çok sıkıntı çektiği bölge olan forvet için tüm şartları zorlayacak olan sarı-kırmızılılar acilen bu transferi bitirmek istiyor.

Çin kulübü Guangzhou Evergrande'nin kamp çalışmaları için bu tarihte Dubai'de toplanacağı ve Alan'la ilgili kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

Burak Yılmaz'la da ilgilenen Çin ekibi golcü transferindeki hamlesine göre Alan'ın gidişine izin verecek. Sarı-kırmızılılar bu yüzden Çinlilerin net kararını almasını bekliyor. Guangzhou Evergrande'nin golcü takviyesi yapması halinde Alan için bonservis istemeyeceği ancak futbolcunun imza parası talep edeceği öğrenildi.

29 yaşındaki Brezilyalı forvetin sadece imza parası olarak 3.5 milyon beklediği, 4.5 senelik anlaşma karşılığında her yıl için 4 milyon euro istediği belirtiliyor. Teknik direktör Fatih Terim'in listesinde ilk sırada olan Alan'la ilgili gelişmeleri yakından takip eden Cim-Bom, Demba Ba ve Seleznyov gibi alternatifleri de masada tutuyor. İki futbolcu ile ilgili bir problem bulunmamasına rağmen öncelik Alan ve başka isimlere verilecek. (Milliyet)

GALATASARAY'I TRANSFERDE MAICON KURTARACAK!

Finansal Fair Play kuralları gereği oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamayacak Galatasaray'da yazın transfer bütçesini Gomis çıkarmıştı. Nagatomo ve Emre Akbaba'ya ödenen bonservisi Gomis'le karşılayan sarı-kırmızılıların Ocak ayında kurtarıcısı Maicon olacak. Fatih Terim'in sistemine uymaya

Brezilyalı stopere, kulüp bulmaları için menajerlere yetki verildi. Sarıkırmızılı yönetimin Maicon için belirlediği bonservis ise 5 milyon Euro.

Ailevi problemler yaşıyor!

Yazın Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e transferi son anda gerçekleşmeyen Maicon'a ülkesi Brezilya'dan da teklifler olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki savunmacının satışından gelecek para ile stoper artı forvet takviyesi yapılacak. Eşi Ursula ile boşanmak üzere olan Maicon, Sivasspor maçı biter bitmez ülkesine döndü ve devre arası tatilini çocukları ile geçiriyor.

DEMBA BA TRANSFERİNE BEŞİKTAŞ ENGELİ!

İlk yarıyı Sivasspor galibiyetiyle tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Alan Carvalho ile prensipte anlaşan Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi ndeki ikinci isim ise Demba Ba. Cim Bom, Senegalli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Alan Carvalho ile prensipte anlaşan Sarı-Kırmızılılar’ın hedefi ndeki ikinci isim ise Demba Ba. Cim Bom, Senegalli oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Sezon başında Gomis’i sattıktan sonra forvet transferi yapamayarak taraftarın tepkisini çeken Mustafa Cengiz yönetimi, aynı hataya düşmemek için çalışmalarını hızlandırdı.

Kadrosuna iki golcü katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, rotasını uzak doğuya çevirdi ve Guangzhou Evergrande’nin Brezilyalısı Alan Carvalho ile prensip anlaşmasına vardı.

Demba Ba'yı ikna turları sürüyor!

Alan Carvalho’yu önümüzdeki günlerde açıklamayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, ikinci golcü olarak da Demba Ba’yı düşünüyor. Bir dönem Beşiktaş ve Göztepe formaları da giyen Senegalli oyuncuyu kiralamak isteyen Galatasaray, Ba’nın kulübü Shenhua ile anlaştı. 33 yaşındaki futbolcuyla da görüşmeler sürdürüyor… Ba’nın Beşiktaş taraftarının tepkisinden dolayı çekimser olduğu öğrenildi. Galatasaray yönetimi Ba’yı ikna ettiği an imzalar atılacak. (Güneş)

FEHMİ KOÇ FLORYA'DAN DÖNMÜŞ!

F.Bahçe maçında oyuna giren 15 yıl 3 ay 26 günlük Antalyasporlu Fehmi Koç, Süper Lig tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu. Fehmi'yi sezon başında G.Saray'ın altyapısına transfer etmek istediği ancak Antalyaspor'u ikna edemediği ortaya çıktı. Fehmi'den 1 yaş büyük Mustafa Kapı'yı Sivas maçında oynatan Terim, Ozan Kabak'ı ise A Takım'ın bankosu yaptı. (Sabah)

RODRIGUES'TEN TRANSFER AÇIKLAMASI!

Tatil için ülkesi Hollanda'ya giden Rodrigues burada verdiği röportajda fiyatını açıkladı. İşte o ifadeler: İstanbul'a gidince G.Saray'ın Türkiye'deki en iyi kulüp olduğunu hemen hissettim. Yüzlerce taraftar adımı bağırıyordu. Gazeteler ilk geldiğimde tanınmamış bir oyuncu olduğumu yazdı, şimdi en iyi transferlerden biri olduğum yazılıyor. 3 milyon Euro'ya geldim ama artık beni almak isteyen kulüp en az 15 milyon Euro ödemek zorunda.

RIBERY GALATASARAY FORMASI GİYECEK!

Alman basını, Bayern’in 35 yaşındaki Fransız yıldızla yeni sezonda gençlerin önünü açmak için sözleşme imzalamayacağını ve Ribery’nin en ciddi taliplisinin eski takımı Galatasaray olduğunu yazdı.

Haberde, Galatasaray taraftarının da Fransız yıldızı Sarı-Kırmızılı forma altında izlemek istediği bilgisine de yer verildi. Hatta Sarı-Kırmızılı idarecilerin Ribery’nin menajeriyle şimdiden görüşmelere başladığı iddia edildi. (Güneş)

FATİH TERİM'DEN EREN DERDİYOK KARARI!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Eren Derdiyok'u koruma altına aldı. Sarı-Kırmızılı taraftarların eleştirdiği tecrübeli golcü ligin ikinci yarısında da takımda kalacak. Cim bom, Ocak ayında kadrosunu iki golcüyle güçlendirse dahi Eren'le devam edilecek. Terim kadroda 3 golcü istiyor.

GALATASARAY'IN ONYEKURU PLANI!

Galatasaray transfer harekatına içeriden başlıyor. Sarı kırmızılılar, Teknik Direktör Fatih Terim'in de onayını aldıktan sonra operasyonun startını verdi. G.Saray özellikle İngiliz takımlarının gözdesi olan Rodrigues'i elden çıkarmanın planlarını yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, elde edeceği gelirle Onyekuru'nun tapusunu alacak.

Everton'dan isteyecekler

Bu kararda en önemli etken Fatih Terim. Çünkü Onyekuru, tecrübeli teknik adamın sistemine daha uygun... Galatasaray, Rodrigues'i elden çıkardıktan sonra Everton'dan Onyekuru'nun bonservisini alacak.

G.Saray Yönetimi, Rodrigues'in yaşının 28, Onyekuru'nun 21 olmasınını da dikkate alarak böyle bir karar aldı. Ayrıca, Rodrigues gelişimini tamamladı. Nijeryalı Onyekuru'nun ise önü daha da açık.

Sarı-Kırmızılı Yönetim işin maddi boyutunu da düşünüyor. G.Saray, Onyekuru'nun bonservisini aldıktan sonra yıldız oyuncuyu parlatarak yüksek ücretlerle Avrupa devlerine satmayı planlıyor. (Takvim)















