Galatasaray’da Alan operasyonu... Sarı- Kırmızılı yöneticiler, önümüzdeki hafta Çin’e çıkarma yaparak, gündemdeki 1 numaralı forvet adayı Alan’ın transferini bitirmeye çalışacak. Kulübü Guangzhou ile sözleşmesi 19 Ocak’ta sona erecek olan 29 yaşındaki Brezilyalı forveti bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlamak isteyen Galatasaray Yönetimi, menacerler vasıtasıyla ilk temasları kurdu ve oyuncudan olumlu yanıt aldı. Kadrosunu iki forvet takviyesiyle güçlendirmeyi hedefleyen Cim Bom’un gündemindeki Alan, hem ileri uçta hem de kanatlarda görev yapabiliyor ve bu anlamda kendisine joker gözüyle bakılıyor.

22 maçta 19 golü var

Alan bu sezon Çin ekibiyle çıktığı 22 resmi maçta tam 19 gol atıp 8 asist yapmayı başardı. Uzakdoğu kulübüne 16 Ocak 2015’te 11.1 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Sambacı, daha önce Red Bull Salzburg ve Fluminense gibi takımların da formasını giymişti.

Metin Karabaş

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