Maç öncesinde Galatasaray taraftarları geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden eski oyuncuları Ahmet Yılmaz Çalık'ı unutmadılar.
Skorbordda Ahmet'in Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntüleri yansıtılırken, Sarı-Kırmızılılar da oyuncunun Galatasaray formalı posterleriyle tezahürat yaptı. Taraftarlar, "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" diyerek tempo tuttular.
Taraftarlar Ahmet Çalık'ın anısına Galatasaray'da giydiği forma numarası olan 5'e ithafen maç başladıktan sonra 5 dakika sessiz kaldı, tezahürat yapmadı. 6'ncı dakikada da oyuncular topu taca attı Ahmet Çalık alkışlarla anıldı.