Galatasaray'da 'ağabey' formülü! Eski başkan Faruk Süren'e teklif yapılacak!
Bu kritik dönemde Galatasaray'ı Faruk Süren’in yönetmesini isteyen üyeler, kısa süre içinde eski başkana teklifte bulunmaya hazırlanıyor. Kulübün efsane başkanı Süren'in teklife vereceği yanıt merak ediliyor.
Dün Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararın ardından kulislerde çok hareketli saatler yaşanıyor... İddialara göre kulübün önde gelen üyeleri 'ağabey' formülü üzerinde duruyor.
BAŞKANLIK SÜRESİ 1.5 YIL
Seçime gidilmesi durumunda başkanlık süresinin 1.5 yıl olacağı ve bazı üyelerin, kulübün bu süreyi efsane başkanı Faruk Süren yönetiminde geçirmesi gerektiğini düşündüğü öğrenildi. 1996-2000 yılları arasında Fatih Terim'le birlikte müthiş bir iş birliğine imza atan Süren'e kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade ediliyor.
DAHA ÖNCE KABUL ETMEMİŞTİ
Daha önce de adı birçok başkanlık için geçen ancak yapılan teklifleri kabul etmeyen Faruk Süren'in bu kez nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu... Galatasaraylı taraftarlar da Süren'in başkanlığa geri dönmesine oldukça sıcak bakıyor.
Kulübün efsane başkanı Süren'in teklife vereceği yanıt merak ediliyor.
Kaynak: Takvim