Dün Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi'nin aldığı kararın ardından kulislerde çok hareketli saatler yaşanıyor... İddialara göre kulübün önde gelen üyeleri 'ağabey' formülü üzerinde duruyor.

BAŞKANLIK SÜRESİ 1.5 YIL

Seçime gidilmesi durumunda başkanlık süresinin 1.5 yıl olacağı ve bazı üyelerin, kulübün bu süreyi efsane başkanı Faruk Süren yönetiminde geçirmesi gerektiğini düşündüğü öğrenildi. 1996-2000 yılları arasında Fatih Terim'le birlikte müthiş bir iş birliğine imza atan Süren'e kısa süre içinde teklif yapılacağı ifade ediliyor.

DAHA ÖNCE KABUL ETMEMİŞTİ

Daha önce de adı birçok başkanlık için geçen ancak yapılan teklifleri kabul etmeyen Faruk Süren'in bu kez nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu... Galatasaraylı taraftarlar da Süren'in başkanlığa geri dönmesine oldukça sıcak bakıyor.

Kulübün efsane başkanı Süren'in teklife vereceği yanıt merak ediliyor.

Kaynak: Takvim