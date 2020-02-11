Galatasaray’ın Kasımpaşa karşısında elde ettiği 3-0’lık galibiyette iki gole imza atan Adem Büyük, Falcao ve Andone’nin sakatlık yaşadığı süreçlerde ‘nöbetçi golcü’ olarak üzerine düşeni yaptı.

32 yaşındaki futbolcu Galatasaray’a golleri ile sadece 12 puan değil aynı zamanda önemli bir gelir sağladı. Sezon başında bonservisi elinde olduğu için alınan ancak transferi bir kısım taraftarın tepkisini çeken Adem, performansı ile herkesin takdirini kazandı. Nitekim Adem soyadı gibi Galatasaray’da ‘büyük’ oynadı.

DEVLER LİGİ'NDE DE ATTI

Sarı kırmızılı takıma mütevazı bir rakam karşılığında imza atan tecrübeli oyuncu attığı gollerle maliyetini çıkarmakla kalmadı, Galatasaray’a, kendisi için harcadığı paranın tam 5 katını kazandırdı. 3.5 milyon TL garanti para alan Adem’in ligde attığı maçlarda gelen galibiyetlerle G.Saray 16.8 milyon TL kazandı. Şampiyonlar Ligi’nde 1-1 biten Brugge maçında da fileleri havalandıran yıldız oyuncu, buradan gelen 900 bin Euro’da da aslan payına sahip oldu. Adem Büyük bu sezon 25 resmi maçta toplam 7 gol attı. (Hürriyet)