Galatasaray’da sürpriz şekilde gündeme gelen Adem Büyük gelişmesinin perde arkası belli oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in, Evkur Yeni Malatya ile sözleşmesi sona eren ve serbest kalan yıldız futbolcuyla görüştüğü ve hiçbir takıma imza atmamasını istediği öğrenildi.

Forvet hattına, 2’si yabancı 3 takviye yapmayı planlayan ve yerli için Adem Büyük ismini düşünen Terim’in, 31 yaşındaki futbolcuyu bu nedenle kadrosunda görmek istediği ifade edildi. Sarı-kırmızılı teknik adamın Adem’e, “Hiçbir takıma imza atma ve anlaşma... Seni kadromuzda görmek istiyoruz” dediği öğrenildi.

Galatasaray’ın radarına giren bir başka isim olan Yusuf Erdoğan için ise süreç takip ediliyor. Bursaspor’dan alacağı 2.8 milyon lira ödenmediği için dün akşam itibarıyla serbest kalan Yusuf’la başka takımların da ilgilendiği biliniyordu.

Daha önce Kasımpaşa ile söz kesen Yusuf’un Galatasaray’ın ilgisi sonrası kafasının karıştığı öğrenildi.

Kaynak: Skorer