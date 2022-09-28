Galatasaray , Spor Toto Süper Lig ’in 8'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmanın ardından şut çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

İSTANBUL, (DHA)



