Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda geçtiğimi ay gerçekleşen yıllık olağan divan kurulunda başkan Burak Elmas ve yönetimi mali anlamda ibra edilirken, idari anlamda ibrası gerçekleşmedi. Yaşanan bu olay sonrasında Galatasaray seçime gitme kararı aldı.

Sarı kırmızılılar, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Nisan'da gerçekleştirecekti. Bu genel kurul öncesinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış ve çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamışlardı.





TEDBİR KARARI ALINDI

Valilik, Galatasaray'daki yıllık olağan divan kurulunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bir dava açmıştı. Bugün 10. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada seçim için ihtiyadi tedbir kararı alındı. Bu karar sonrasında gerçekleşmesi beklenen seçim iptal edildi. Seçimin gerçekleşmesi için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor

NEF STADI'NDA ACİL TOPLANTI

Başkan Burak Elmas, bu haberi aldıktan sonra hemen telefonuna sarılarak, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ı Nef Stadı'nda acil bir toplantıya çağırdı. Sarı kırmızılı takımın başkanı bu toplantıda nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini görüşecek.

Yakup Çınar