Galatasaray'da acil toplantı kararı! Burak Elmas başkan adayları ve divan kurulu başkanıyla görüşecek
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen genel kurula 10. Asliye Mahkemesi tedbir kararı vererek seçimi iptal etti. Yaşanan bu gelişme sonrasında şu anki başkan Burak Elmas, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ı NEF Stadı'dan acil bir toplantıya çağırdı. Burada yapılacak görüşme ile yol haritası belirlenecek.
Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda geçtiğimi ay gerçekleşen yıllık olağan divan kurulunda başkan Burak Elmas ve yönetimi mali anlamda ibra edilirken, idari anlamda ibrası gerçekleşmedi. Yaşanan bu olay sonrasında Galatasaray seçime gitme kararı aldı.
Sarı kırmızılılar, Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu 23 Nisan'da çoğunluk sağlanamaması halinde 30 Nisan'da gerçekleştirecekti. Bu genel kurul öncesinde Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylıklarını açıklamış ve çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamışlardı.
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TEDBİR KARARI ALINDI
Valilik, Galatasaray'daki yıllık olağan divan kurulunda usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle bir dava açmıştı. Bugün 10. Asliye Mahkemesi'nde görülen davada seçim için ihtiyadi tedbir kararı alındı. Bu karar sonrasında gerçekleşmesi beklenen seçim iptal edildi. Seçimin gerçekleşmesi için başkan Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor
NEF STADI'NDA ACİL TOPLANTI
Başkan Burak Elmas, bu haberi aldıktan sonra hemen telefonuna sarılarak, başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu ile divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan'ı Nef Stadı'nda acil bir toplantıya çağırdı. Sarı kırmızılı takımın başkanı bu toplantıda nasıl bir yol haritası izlemeleri gerektiğini görüşecek.
Yakup Çınar