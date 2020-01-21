Galatasaray’da gündem varsa yoksa transfer... Eksik görülen birçok bölgeyi takviye etmesine rağmen, savunmanın göbeğinde istenen transferleri yapamayan Sarı-Kırmızılılar’da, Donk, Marcao ve Ahmet Çalık dışında stoper kalmadı. Özellikle hafta sonunda ligde oynanacak Konyaspor deplasmanında Marcao’nun da cezalı duruma düşmesi, bu bölgedeki eksikliği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Denizlispor galibiyeti sonrası basın toplantısında stoper sıkıntısını net şekilde dile getiren teknik patron Fatih Terim’in talebiyle yönetim düğmeye bastı. Gündemde öne çıkan iki stoperle ilgili bu hafta operasyon hızlandırılacak.

10 milyon Euro isteniyor

Sarı-Kırmızılılar’ın kadrosuna katmayı istediği ilk isim Mert Çetin. Roma’nın kiralık vermeye bir türlü yanaşmadığı 23 yaşındaki savunmacı için 10 milyon Euro civarında bir bonservis talep edildiği öğrenildi. Ancak Galatasaray’ın oyuncu satmadan bu bedeli karşılaması mümkün değil. Yöneticiler, İtalya’ya temsilci göndererek, Mert’i gerekirse zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak üzere temaslarda bulunacak.

İşleri biraz daha zorlaştı

Gündemdeki diğer oyuncu da Mustafi. İlk yarıda Arsenal’de bir türlü beklediği süreleri alamayan Alman savunmacı, son lig maçında 90 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun 11’e geri dönmesi Galatasaray’ın işini zorlaştırırken, Sarı-Kırmızılılar şimdilik geri adım atmayı düşünmüyor. Galatasaray Yönetimi hem oyuncuyla anlaşmak hem de Arsenal’i kiralama formülüne ikna etmek için İngiltere’ye de çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Dış transfer tamamlanacak

Hedef bu iki isimden birini kadroya katıp dış transferi tamamlamak. Ardından gönderilecek oyuncular konusunda da ayrı bir çalışma yapılacak.

Metin Karabaş