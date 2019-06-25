Galatasaray'da Vincent Aboubakar bombası. Cim Bom, bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Porto'nun Kamerunlu forvetini transfer etmek için harekete geçti. Sarı Kırmızılılar Portekiz ekibinden 27 yaşındaki golcü ismi transfer etmek için çalışma başlattı. Geçen sezon ağır bir sakatlık yaşayan Aboubakar için Galatasasaray'ın 7 milyon euroluk bir teklif sunduğu öğrenildi. Porto'nun ise golcü oyuncunun bonservisi için ilk planda 12 milyon Euro istediği bildirildi.

Erkasap da doğruladı

Geçtiğimiz günlerde Fatih Terim'le yazlığında buluşan Müfit Erkasap da Aboubakar ismini doğruladı. Erkasap, Radyospor'a yaptığı açıklamada "Galatasaray'ın ilgilendiği isimlerden birisi Vincent Aboubakar. Fatih Hoca oyuncuyu çok beğeniyor, transferini istiyor" diye konuştu.

Bu arada sarı kırmızılılar Babel, Şener ve Jimmy Durmaz'ın ardından Yusuf Erdoğan ile de anlaşma sağlayacak. Bedelli askerlik için İskenderun'a giden Yusuf Erdoğan, Fatih Terim'le görüşerek transferi için söz verdi. Başarılı oyuncu Bursaspor ile arasındaki sözleşmeyi feshetmesinin ardından Cim Bom'un yolunu tutacak.

Öte yandan Galatasaray ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak'ın, bugün ve yarın Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal ile görüşerek Vedat Muric'in transferini bitirmeye çalışacağı öğrenildi.

(Milliyet)



